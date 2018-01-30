Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havdan çöplüğünde 8 ölü köpek bulundu. Bunun üzerine vatandaşlar olayı jandarma ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve veteriner hekimler inceleme yaptı. Hayvanları Koruma Derneği yetkilisi Çiğdem Düven Koca, " Biga'nın Havdan çöplüğüne bir arkadaşımızın ihbarı üzerine geldik. Birkaç köpeğimiz ölmüş. Ne şekilde öldüklerini bilemiyoruz. Burnundan kan gelmiş, belki zehirlendi. Belki bir şekilde öldürüldüler, bilemiyoruz" diye konuştu.