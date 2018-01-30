Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faikbey Caddesi'nde beş katlı bir binada Bahtiyar Adıgüzel'e ait evin teras katında bacadan çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede binanın terasını tamamen sardı. Çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak binadaki vatandaşları kontrollü bir şekilde dışarı çıkarttı. Bölgeye 112 Acil Servis ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine bölgeye Selim Belediyesi, Kafkas Üniversitesi, Şeker Fabrikası, Harakani Havalimanı ile İl Jandarma Komutanlığındaki itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından güçlükle söndürüldü. Bazı bina sakinleri fenalık geçirdi.