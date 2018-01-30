Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya başka suçlardan tutuklu olarak yargılanan S.T. (21) ve E.U. (16) ile avukatları katıldı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devam etmesine ve O.Ö.'nün zorla getirilmesine karar verirken duruşmayı dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 26 Nisan tarihine erteledi.



Olayın geçmişi

Ankara'dan Eskişehir'e gezme amacıyla gelen Haşim D. (18) ve Ümit B. (19) Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesine gitti. Burada S.T. ile karşılaşan Haşim D., uzatılan sigaradan içti. Sigarayı içtikten kısa bir süre sonra fenalaşan Haşim D. bayılarak yere düştü. Bnun ardından orada bulunan sanıklardan O.Ö., bayılan Haşim D.'nin cebinden cüzdanını çaldı. Bunu gören Ümit B., O.Ö.'nün peşinden gitmek istedi fakat orada bulunan E.U. elindeki tornavidayı göstererek izin vermedi. Olayın ardından Haşim D. ve Ümit B. şikayetçi oldu.