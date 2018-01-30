Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkçı Sefa Mete bu aylarda çipura balığının nadir görüldüğünü fakat 2 kilogramlık çipuranın tezgahlarını süslediğini belirtti. Mete, "Bugünlerde çok nadir bir şekilde denizlerimizde olan deniz çipurası dediğimiz yaklaşık 1, 1,5 kilogramlık pek Karadeniz’de gözükmeyen bir balık türü ile karşı karşıyayız. Kilogramı 50 TL’den satışa sunulmaktadır. Tezgahımızdaki çipura ise 2 kilogram olup, 100 TL’ye satışa sunulmaktadır. İnşallah devamı gelir ve tezgahlarımızı süsleriz” dedi.