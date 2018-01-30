Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Düzce merkez ve Konuralp civarında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şahıs düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların bulunduğu araçta ve ikametlerinde yapılan aramalarda 230 adet Extacy Hap, bir miktar Esrar Maddesi ile Metanfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 3 şahıstan ikisi Düzce Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklanarak Cezaevine gönderilirken bir şahıs serbest kaldı.