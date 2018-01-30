Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir-Çanakkale Yolu’nun 37. kilometresindeki Balya ilçesi yol ayrımı mevkiinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü görülen karayolunda seyreden araç sürücüleri farlarını yakıp düşük hızda seyretmek zorunda kalıyor. Balya ilçe merkezinde açık ve güneşli olan havanın, ana yol mevkiinde gece saatlerine kadar sisle olması bekleniyor. Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.