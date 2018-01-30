Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada belirlenen bir tır polis kontrol noktasında durdurularak narkotik köpeği Şimşek'le arama yapıldı. Tıra narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine, araç uygun bir yere çekildi. Daha sonra tırın kasasında bulunan kum ve çakılların bir kısmı boşaltılınca torbalarla kubar esrar çıktı. Komplo boşaltılan tırın kasasından toplam 20 çuvala konulmuş halde yarım tondan fazla esrar ele geçirildi. Bunun üzerine tır sürücüsü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.