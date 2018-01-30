Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör eylemlerine karıştıkları ve sosyal medyadan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları iddia edilen 8 zanlı operasyonla gözaltına alındı. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda M.M, B.B, F.B, K.Ç, T.O, O.K, C.B. ve M.T. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.