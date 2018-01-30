Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör eylemlerine karıştıkları ve sosyal medyadan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları iddia edilen 8 zanlı operasyonla gözaltına alındı. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda M.M, B.B, F.B, K.Ç, T.O, O.K, C.B. ve M.T. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ağrı'daki terör operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
30.01.2018 - 17:16 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör eylemlerine karıştıkları ve sosyal medyadan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin paylaşımlarıyla terör propagandası yaptıkları öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı
Etiketler : ağrı,terör,haberler,operasyon,gözaltı,
540222 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/540222.aspx
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