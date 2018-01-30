Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullulara kötü haberi İSKİ verdi. Geçtiğimiz günlerde Fatih taraflarında yaşanan su kesintisi bu kez Küçükmece, Avcılar tarafında yaşanacak. Su kesintisi sebebi ile vatandaş 20 saat susuz kalacak. Peki hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Su kesintisi ne kadar sürecek, sular ne zaman gelecek? İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Bakırköy, Avcılar ve Küçükçekmece’de Çarşamba günü 20 saatlik su kesintisi uygulanacağını açıkladı. İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili merak ettikleriniz...

İSKİ’den yapılan açıklamada, “Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi inşaat, elektrik ve mekanik sistemleri yapım işi” kapsamında Avcılar-Sefaköy isale hattında deplase çalışması yapılacağı aktarılan açıklamada çalışma nedeniyle 31 Ocak 2018 Çarşamba günü 10.00 ile 1 Şubat 2018 Perşembe günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyeceği kaydedildi.



HANGİ İLÇELERDE SU KESİLECEK?

“Küçükçekmece ilçesi: Cumhuriyet, Kanarya, İstasyon ve Fatih mahalleleri. Bakırköy ilçesi: Florya, Şenlikköy ve Basınköy mahalleleri ile Avcılar Gümüşpala Mahallesi.”