Edinilen bilgiye göre olay, Bursa Adliye Binası girişinde bulunan X-Ray cihazında meydana geldi. Telefonunu X-Ray cihazından girişinde unutan S.P.(31) geri döndüğünde telefonun orada olmadığını fark etti. Bunun üzerine adliye polisine giden şahıs telefonunun adliye girişinde kaybolduğunu bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde, S.P.'nin birkaç sıra arkasından adliyeye giren Ş.K. isimli vatandaşın cep telefonunu aldığını tespit etti. Ş.K. Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde cep telefonunu teslim eden zanlı emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Adliyede hırsızlık yaptı, güvenlik kamerasına takıldı
31.01.2018 - 00:22 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 00:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da adliye girişinde X-Ray cihazında telefon hırsızlığı yapan bir şahıs güvenlik kamerasına takıldı.
Etiketler : Bursa,
540281 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/540281.aspx
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