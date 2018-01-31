Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PÖH 22. Dönem alımlarında bazı şartların yerine getirilmesi için internet üzerinden imza kampanyası başlatıldı. 41 bin 305 kişinin imzaladığı kampanya 19. Dönem PÖH alımlarındaki gibi lise mezunu alımının devam etmesini, yaş üst sınırının yükseltilmesini, baz alınan tarihin 1 Ocak 2018 olarak düzeltilmesini ve kadınlara da kontenjan ayrılmasını içeriyor. PÖH olabilmek için can atan ve kampanyayı imzalayan kadınlar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu.

Emniyet’in instagram hesabında yapılan paylaşımlara yapılan binlerce yorumda, kadın PÖH adaylarının istekleri yer aldı. O yorumlarda, şu ifadelere yer verildi:

“Sayın devlet büyüklerimiz yapılması beklenen 22. Dönem PÖH alımları konusunda bazı şartlar için 41.305 imza toplamış bulunmaktayız. 19. Dönem PÖH alımlarındaki gibi Lise mezunu alımının devam etmesini, yaş üst sınırının yükseltilmesini, baz alınan tarihin 1 Ocak olarak düzeltilmesini ve bayanlara da kontenjan ayrılmasını talep ediyoruz.”