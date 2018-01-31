Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet (53) ve Hülya Karakuş (48) çiftinin Fransa'da doğup, büyüyen üçüncü çocuğu Emre Karakuş (20), dövizle askerlik yapmak yerine vatani görevini yerine getirmeye karar verdi. Memleketi Afyonkarahisar Sandıklı'ya gelerek, askerlik şubesine dilekçe veren Karakuş'un başvurusu kabul edildi. Askerliğini komando olarak yapmak isteyen genç, 98/1 tertip jandarma komando olarak Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki birliğe yönlendirildi. Memleketinde düzenlenen asker eğlencesine katılan genç, diğer asker adayları, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte eğlendi. Yıllarca asker olmanın hayalini kurduğunu belirten Emre Karakuş "Vatanımı korumaya geldim. Her şey para değil. Afrin'e de komutanlar 'gel' derse hemen giderim" diye konuştu. Baba Karakuş ise "İki ağabeyi dövizle askerlik yaptı. Emre ise bunu kabul etmedi" ifadelerini kullandı. Anne Hülya Karakuş da "Çok üzülmüştüm. Sonra çok sevindim. Gurur duydum. Üç oğlumdan birini askere gönderiyorum. İnşallah, Allah burnunu kanatmadan götürür, getirir" dedi. Daha sonra ellerine kına yakılan asker adayları, vatani görevini yapacakları bölgeye uğurlandı.