Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyanürden 50 kat daha fazla zehirli olan balıklar, paniğe sebep oldu. Her biri ortalama 50 santimetre boyunda, 3 kilogram ağırlığında olan balıklar, yenildiğinde öldürücü olabiliyor. Çocukluğundan beri balıkçılıkla uğraştığını belirten 68 yaşındaki Hasan Özer "Böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. Bu balığı yiyen 2 kedi telef oldu" dedi. Bodrum Yarımadası Çevre Platformu Sözcüsü Halil Aktaş ise "Hint Okyanusu’ndan geldiğini bildiğimiz bu balıklar her türlü canlıyı öldürebilecek güçte zehre sahip. Önlem alınması şart" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Halit Filiz da "Balon balığının popülasyonu hızla artıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı buna tedbir alabilmek için çalışma başlattı. Bu balığı ellemek bile tehlikeli. Karaya çıkarıldığında 4 poşete birden konulup, mutlaka bir çukura gömülmeli" şeklinde konuştu.