Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Hoşman'ın tedavisi, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yapılmaya başladı. Bir süre önce, genç kızın 21 günde 1 kere kullanması gereken ve dozu yaklaşık 21 bin lira olan ilaç için Muğla'da kermes düzenlendi. Olumlu haberler beklenen Asena, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümüyle herkesi hüzne boğan Hoşman, dün toprağa verildi.
Asena, kanserle savaşı kaybetti
31.01.2018 - 02:38 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla Köyceğiz'e bağlı Yangı Mahallesi'nde oturan Asena Ceren Hoşman (25), 3 yıl önce, 100 milyonda 1 görülen yumuşak doku kanserine yakalandı.
Etiketler : muğla,asena,kanser,
540297 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/540297.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER