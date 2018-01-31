Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Hoşman'ın tedavisi, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde yapılmaya başladı. Bir süre önce, genç kızın 21 günde 1 kere kullanması gereken ve dozu yaklaşık 21 bin lira olan ilaç için Muğla'da kermes düzenlendi. Olumlu haberler beklenen Asena, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümüyle herkesi hüzne boğan Hoşman, dün toprağa verildi.