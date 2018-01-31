Muayenesi sırasında tartılan ve 140 kilogram gelen Batmaz'a, askerliğe elverişsiz raporu verildi. Bu duruma üzülen genç, asker olabilmek için yaklaşık bir yılda 45 kilo zayıfladı. Şu an 95 kilogram olan Batmaz, yeniden askerlik şubesine başvurdu. Bu defa "askerliğe elverişli" raporu alan ve mayıs ayında askere gönderilmeyi bekleyen Batmaz "Ülkemiz ateş altındayken askerlikten kaçamam" dedi.
Asker olmak için 45 kilo verdi
31.01.2018 - 02:40 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 02:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan Bayram Batmaz (21), vatani görevini yapmak için geçen sene Simav Askerlik Şubesinden çağrıldı.
Etiketler : asker,askerlik,
540298 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/540298.aspx
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