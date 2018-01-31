Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muayenesi sırasında tartılan ve 140 kilogram gelen Batmaz'a, askerliğe elverişsiz raporu verildi. Bu duruma üzülen genç, asker olabilmek için yaklaşık bir yılda 45 kilo zayıfladı. Şu an 95 kilogram olan Batmaz, yeniden askerlik şubesine başvurdu. Bu defa "askerliğe elverişli" raporu alan ve mayıs ayında askere gönderilmeyi bekleyen Batmaz "Ülkemiz ateş altındayken askerlikten kaçamam" dedi.