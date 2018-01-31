Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göçmen kuşlar gibi, apronda gezen sahipsiz köpekler de Atatürk Havalimanı’nda uçuş güvenliğini tehlikeye atıyor. Apronda gezen sahipsiz köpekler sebebiyle bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kalırken, bazı uçakların da pist başında dakikalarca kalkış için sıra beklemesine neden oluyor. Bu sebeple Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından oluşturulan 30 kişilik köpek timi, başıboş gezen köpeklerle 24 saat mücadele veriyor. DHMİ’ye bağlı köpek timi ekibi, köpeklerin havalimanına girme ihtimali yüksek olan bölgeler için özel hazırlanmış, 9 kafesi belli bölgelere yerleştiriyor. Kafeslerin içine pişmiş et konularak köpekler, kafeslerin bulunduğu alana çekiliyor. Yakalanan köpekler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Bölümüne haber veriliyor. Belediye ekipleri yakalanan köpekleri buradan alarak barınaklara götürüyor. Yürütülen çalışma ile ilgili bilgi veren DHMİ yetkilileri “Köpekler, tedbir almamıza rağmen zaman zaman tel örgüler çevresinden havalimanına girmekteler. Bunun için DHMİ olarak bir köpek timi oluşturduk. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev yapmaktadır. Yakalanan köpeklere herhangi bir zarar vermeden belediye ekiplerine teslim ediyoruz” dediler. Geçtiğimiz günlerde apronda dolaşan bir köpeği gören bir uçağın pilotu, durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne bildirmiş, köpeği bulmak için görevlilerin olay yerine gönderilmesiyle kalkış için pist başında bekleyen uçaklar dakikalarca beklemek zorunda kalmıştı.