Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu süre içinde çağrı merkezini arayanlardan hem şaşırtan hem de güldüren talepler geldi. Kimi yalnız olduğunu söyleyip köpek istedi, kimi kafesten kaçan kuşunun yakalanmasını talep etti. İstekler arasında en şaşırtanı ise ‘Evlenmek için eş istiyorum’ oldu. Sürekli çağrı bırakan bir vatandaş ise kendisini arayan personele “Kontörüm bittiği için çaldırıp kapattım. Görüşmek istediğim bir telefon numarası var bağlayabilir misiniz?” diye sordu. ‘Açıköğretime kayıt yaptıracağım hangi bölümü önerirsiniz?’ de merkeze gelen sorular arasında.