Bu süre içinde çağrı merkezini arayanlardan hem şaşırtan hem de güldüren talepler geldi. Kimi yalnız olduğunu söyleyip köpek istedi, kimi kafesten kaçan kuşunun yakalanmasını talep etti. İstekler arasında en şaşırtanı ise ‘Evlenmek için eş istiyorum’ oldu. Sürekli çağrı bırakan bir vatandaş ise kendisini arayan personele “Kontörüm bittiği için çaldırıp kapattım. Görüşmek istediğim bir telefon numarası var bağlayabilir misiniz?” diye sordu. ‘Açıköğretime kayıt yaptıracağım hangi bölümü önerirsiniz?’ de merkeze gelen sorular arasında.
Çağrı merkezinden evlenecek eş istediler
31.01.2018 - 06:52 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 06:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi, 6 yılda 1 milyon 500 bin çağrıya cevap verdi.
Etiketler : çağrı merkezi,
540338 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/540338.aspx
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