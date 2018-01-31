Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençleri uygun olmayan ortamlardan uzak tutmak amacıyla açılan ‘Gençlik Kitap Kafe’ büyük ilgi görüyor. 4 bin kitap bulunan kafeyi ziyaret eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar “Göreve geldikten sonra bu alanı yeniden ele alarak, baştan sona yeniledik ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı adını verdik. Gençlerimiz haftanın 7 günü bu kafemizde çay ve kahve içerek, kitaplarını okuyorlar. Tamamen ücretsiz bu proje 1 yıl sürecek. Amacımız ilçe genelinde kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak. Gençler burada kendilerini evlerinde hissediyorlar” dedi.