Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye tek yürek oldu, kınalı kuzularını, cephedeki askerini yalnız bırakmıyor. Kadınlar yiyecek ve giyecek için seferber olurken, erkekler de Afrin’e yürümek için bir işaret bekliyor.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesindeki kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçikler için bin kavanoz ayva reçeli hazırladı. Çiftlikköylü kadınlar tarafından organize edilen reçel yapımına yoğun katılım gerçekleşti. Dualarla kaynatılan ayvalar, Mehmetçiklere uyarlanan maniler eşliğinde cam kavanozlara dolduruldu. İlçe Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, kalplerin harekatta görev alan askerler için attığını dile getirerek, “Allah ordumuzu ve Mehmetçiğimizi korusun. Allah ordumuzla milletimizle yürümeyi hepimize nasip etsin inşallah” dedi. İlçe sakini Asiye Koçgar da Mehmetçiklere sürekli dualar ettiklerini belirterek, “Allah askerlerimize güç kuvvet versin. Biliyoruz ordumuz askerlerimize gerekli yardımı yapıyor. Bizim reçellerimize ihtiyaçları yok ama biz de askerlerimize moral olması, destek olması amacıyla ayva reçeli kaynatıyoruz” ifadesini kullandı. Dilek Yalçın ise “Ordumuza destek olmak için Çiftlikköy ile Taşköprü beldemizdeki kadınlarımız birlikte bin kavanoz ayva reçeli yapmak istedik. Askerimizin, devletimizin, reisimizin daima yanındayız. Türk milletinin kadınları da asla savaştan korkmaz, yeri gelir kepçe yeri gelir silah tutar” diye konuştu. Kadınlar tarafından hazırlanan reçeller üzerinde Türk bayrağı bulunan kavanozlara doldurularak Mehmetçiklere gönderildi.



10 BİN ÖZBEK HAZIR BEKLİYOR

Hatay’ın Belen ilçesine bağlı Kömürçukuru Mahallesi sakinleri, yaptıkları 400 kilogram üzüm pekmezini harekata katılan askerlere gönderdi. Antakya ilçesindeki Ovakent Mahallesi’nde yaşayan Özbekler de bir araya gelerek harekata destek oldu. Mahalle Muhtarı Bereket Kurt, 10 bin Özbek’in harekata katılmak üzere hazır beklediğini kaydetti. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kadınlar da kınalı kuzular için bere ve boyunluk örüyor. Kadınlardan Saliha Karaahmetoğlu, ördükleri bere ve boyunlukların Mehmetçiğe ulaştırılması için Jandarma Genel Komutanlığı’na göndereceklerini söyledi. Karaahmetoğlu, Afrin başta olmak üzere vatanın dört bir yanında görev yapan askerlere manevi destek vermek amacıyla gönüllü olarak bu işe başladıklarını söyledi. Bütün askerlerin evlatları olduğunu belirten Karaahmetoğlu, “Bu bereleri Afrin’de görev yapan askerlerimize katkı sağlamak, soğuktan korumak için yapıyoruz. Onlar bizleri korumak için askerlik yapıyorlar. Bizler de manevi desteğimizi, halk ve devletin el ele olduğunu göstermek için yapıyoruz” diye konuştu.