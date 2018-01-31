Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocukların son zamanlarda kronikleşen “dijital tehlike”den korunması için harekete geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın talimatıyla bakanlık bünyesinde, sosyal medyada çocuklara yönelik fotoğraf ve video paylaşımlarından, milyonlarca çocuğa ulaşan dijital oyunların içeriklerine kadar riskleri tespit ederek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamakla görevli “Sosyal Medya Çalışma Grubu” oluşturuldu. Bu çalışma ile “Çocukların İnternetin Risklerinden Korunması” başlıklı yeni bir toplumsal kampanya başlatılacak. Gelecek aylarda hayata geçirilmesi planlanan kampanyada, tüm ailelerin internetin tehlikeli yönüne ilişkin bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Türkiye genelinde başlatılacak kampanyada, bakanlık yeni kamu spotları, afiş ve broşürler hazırlayacak, ailelere yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunacak. Sosyal Medya Çalışma Grubu, geçen aylarda çocuk ve gençlere kötü örnek olan, psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyen “SuicideGuy” isimli oyuna erişimin engellenmesi için girişimde bulunmuştu. Ayrıca çocukların kendilerine zarar vermesini teşvik eden “Mavi Balina” adlı oyun sebebiyle intihar ettiği iddia edilen Evrim Mertin’in ailesinin yürüttüğü hukuk mücadelesine de destek verilmişti.