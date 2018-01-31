Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'da yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depremde, kaldığı otelin enkazında hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki'nin hayatı belgesele konu oldu.

Japonya'nın TBS Televizyon Kanalı'nın belgesel ekibi Van'a gelerek, Miyazaki'nin depremde birlikte çalıştığı kişiler ile yardım dağıttığı bölgelerdeki insanlarla görüştü.

Miyazaki'nin hayatını kaybettiği Bayram Oteli, Tuşba ilçesine bağlı Gedikbulak ve Göllü Mahallesi, Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi'ne giden ekipler burada mahalle muhtarı, ilçe milli eğitim müdürü ve mahalle sakinleri ile görüştü.

Miyazaki'nin deprem döneminde yardım dağıttığı insanlarla konuşan ekip, duygulu anlar yaşadı.

Belgesel Yönetmeni Keigo Fujimaki, AA muhabirine, "Japonların Heykelleri" isimli program çektiklerini söyledi.

Bu programda yurt dışında bulunan ve halkın hayranlık duyduğu Japonları konu aldıklarını anlatan Fujimaki, "Halk neden bu insanlara hayranlık duyuyor, bunu araştırıyoruz. Bu anlamda çekimler yapıyoruz. Bu seferki konumuz Türkiye'deki Miyazaki. Çünkü Miyazaki artık Türkiye'de bir kahraman haline geldi." dedi.

"Vanlıların Miyazaki'ye olan sevgisini gördük"

Fujimaki, Miyazaki'yi Japonya'da daha fazla tanıtmak istediklerini ifade etti.

Belgeselin bu anlamda önemli olduğuna işaret eden Fujimaki, şöyle konuştu:

"Vanlıların Miyazaki'ye olan sevgisini gördük. İnsanların Miyazaki'yi unutmadığını duyduk ve hissettik. Bir Japon olarak çok duygulandık ve mutlu olduk. Miyazaki'yi tanımıyorduk ama siz Türklerin çektiği belgesel, televizyon programları, yazdığınız haber, çektiğiniz fotoğraflarla ve Van'da insanlarla konuştuktan sonra onu daha iyi tanıma fırsatımız oldu. Onun gerçekten çok iyi bir insan ve hiçbir çıkar düşünmeden buraya yardım için geldiğini gördük."

Miyazaki'yi unutmayan Vanlılara ve Türkiye'ye teşekkür eden Fujimaki, "Biz de depremler yaşıyoruz. Bu anlamda Türkiye'den birçok yardım aldık. Miyazaki de Türk-Japon dostluğu için geldi. Bu dostluk daha da gelişirse biz de çok mutlu oluruz. Dostluğumuzun gelişmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Kameraman Kiyoaki Uratani ise belgeseli çekerken Miyazaki hakkında duyduklarının kendisine gurur verdiğini söyledi.

Olay

Van'da 23 Ekim 2011'de yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından dünyanın dört bir tarafından Van'a gelen yardım kuruluşları, deprem sonrasında beraberinde getirdikleri yardım malzemeleriyle vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştı. Bu yardım kuruluşlarından Japon AAR'ın bir grup gönüllü ekibi de yardım malzemelerini mahalle, çadır kentler ve köylerde bulunan depremzedelere dağıtmaya başladı.

9 Kasım'da Kurban Bayramı için kestirdikleri kurban etlerini mahallelerde dağıtan Japon gönüllüler, saatler 21.23'ü gösterdiğinde 5,6 büyüklüğündeki depreme kaldıkları otelde yakalandı.

Saniyeler sonra yıkılan otelin enkazında kalan, yardımına geldikleri depremzedeler ve kentte görev yapan arama kurtarma birlikleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarılan Japon gönüllüler Atsushi Miyazaki ve Miyuki Konnai, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, fakat Miyazaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.