Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Geriş Mahallesi Bahçe Sokağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 71 yaşındaki Yaşar Atahan, sobayı gazla yakmak istedi. Gaz parlayınca evde yangın çıktı. Yaşlı adam, kendisiyle aynı yaşta olan karısı Tahsine Atahan’ı dışarı çıkardıktan sonra, yangını söndürmek için yeniden içeri girdi. Uyanan oğlu Bülent Atahan ise dışarıda bulunan annesinin üzerine hemen su döküp içeri girdi. Ancak yaşlı adam yanarak can vermişti. Yaşlı kadın itfaiye ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yaşar Atahan’ın cesedi ise savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.