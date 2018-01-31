Edinilen bilgiye göre, Esence Mahallesi Eşkel sahilinde vatandaşların bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kıyaya vurmuş kadın cesedinin üzerinde kimlik bulamadı. İstanbul taraflarından gelerek Eşkelsahiline vurduğu düşünülen ceset, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yakınları kayıp olanların Jandarma'ya müracaat etmeleri istendi.
Bursa'da kıyıya kadın cesedi vurdu
31.01.2018 - 13:41 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde kıyıya kadın cesedi vurdu. Kimliksiz kadın cesedi otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Etiketler : Bursa,Mudanya,kadın cesedi,
540412 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/540412.aspx
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