Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Esence Mahallesi Eşkel sahilinde vatandaşların bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kıyaya vurmuş kadın cesedinin üzerinde kimlik bulamadı. İstanbul taraflarından gelerek Eşkelsahiline vurduğu düşünülen ceset, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yakınları kayıp olanların Jandarma'ya müracaat etmeleri istendi.