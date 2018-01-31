Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Düz Mahalle’de bulunan ek binasının zemin katında açılan seyahat kartları bürosu ilk günden 65 yaş üstü vatandaşların akınına uğradı. 65 yaş üstü ile engellilerin ücretsiz seyahat edilecek olması sebebiyle kart almak için sabah mesai başlangıcıyla kart bürosuna akın eden yaşlılar uzun kuyruklar oluşturdu.