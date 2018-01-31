Ordu Büyükşehir Belediyesinin Düz Mahalle’de bulunan ek binasının zemin katında açılan seyahat kartları bürosu ilk günden 65 yaş üstü vatandaşların akınına uğradı. 65 yaş üstü ile engellilerin ücretsiz seyahat edilecek olması sebebiyle kart almak için sabah mesai başlangıcıyla kart bürosuna akın eden yaşlılar uzun kuyruklar oluşturdu.
Yaşlılar ücretsiz kart için kuyruğa girdi
31.01.2018 - 13:52 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde Cuma gününden itibaren toplu taşıma sisteminin faaliyete geçecek olması sebebiyle akıllı kartlarının satışına başlandı.
Etiketler : Ordu Büyükşehir Belediyesi,ücretsiz kart,yaşlılara ücretsiz ulaşım,
540413 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/540413.aspx
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