Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gökçekent köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, üç çocuk babası imam Hasan İşler (49), kendisine ait bahçede ağaçları motorlu testere ile budadığı esnada kestiği ıslak dalların bahçe üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan İşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan İşler’in Tepebaşı köyünde imamlık yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.