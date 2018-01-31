Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/PYD terör örgütü ile girilen çatışmalarda yaralanan 1 Türk askeri ile 4 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri olay yerinden tahliye edilerek, Gülbaba Sıhhi Tahliye Noktasına getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan 5 asker ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çatışmada yaralanan 5 asker Kilis’e getirildi
31.01.2018 - 14:37 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 14:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/PYD terör örgütü ile yaşanan çatışmalarda yaralanan 1 Türk askeri ile 4 ÖSO askeri Kilis’e getirildi.
Etiketler : kilis,asker,afrin,çatışma,
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