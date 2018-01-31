Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/PYD terör örgütü ile girilen çatışmalarda yaralanan 1 Türk askeri ile 4 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri olay yerinden tahliye edilerek, Gülbaba Sıhhi Tahliye Noktasına getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan 5 asker ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.