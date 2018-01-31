Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki köprülü kavşakta yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulkadir Ocak (16) sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SA 1681 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşları haber vermesi olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun şoka girdiği öğrenilen bir yakını ise ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.