Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hüseyin Gümüş (47), kamyonuyla İzmit Karadenizler Mahallesi, Solaklar Yolu üzerinde bulunan mezbaha içine gübre döktü. Daha sonra aracına binen Gümüş, belirlenemeyen bir sebepten araçtan indi. Bu esnada bir anda hareket eden kamyona tekrar binmek isteyen Gümüş'ün ayağı kaydı. Kamyonun altında kalan Gümüş, feci şekilde hayatını kaybetti. Mezbahada çalışan diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gümüş'ten haber alamayarak mezbahaya gelen eşi ve çocukları ise sinir krizleri geçirdi. Cenazenin üstüne kapanan eşi, "Yaktın bizi" diyerek gözyaşı döktü.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölen sürücünün cenazesi Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Gümüş'ün bir oğlunun da askerde olduğu öğrenildi.