Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kişisel sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapan ve gerçek dışı paylaşımlarda bulunan kişileri tespit etti. Düzenlenen operasyonda A.Y., M.S., F.K., L.G., M.O., O.B., T.Ç., K.G., B.T. ve E.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Sosyal medyada terör propagandasına 10 gözaltı
31.01.2018 - 18:05 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 18:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'da sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kişisel sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapan ve gerçek dışı paylaşımlarda bulunan kişileri tespit etti. Düzenlenen operasyonda A.Y., M.S., F.K., L.G., M.O., O.B., T.Ç., K.G., B.T. ve E.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : Tekirdağ,
540473 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/540473.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER