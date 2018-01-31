Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin kişisel sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yapan ve gerçek dışı paylaşımlarda bulunan kişileri tespit etti. Düzenlenen operasyonda A.Y., M.S., F.K., L.G., M.O., O.B., T.Ç., K.G., B.T. ve E.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.