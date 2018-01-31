Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaptıkları çalışmalarla Ereğli’ye modern bir kimlik kazandırdıklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “İlçemiz konum bakımından önemli bir yerde bulunmaktadır. Ülkemizin çoğu noktasına bağlantılı olan şehrimiz tarihte de kervanların uğrak yeri olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda önemli bir geçiş noktasıdır. Ereğli’mizi bu özelliğiyle hak ettiği noktalara ulaştırmak için belediye olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu noktada şehrimizde birçok eski, metruk yapı bulunuyor. Metruk yapıları yıkıp vatandaşlarımız için tehlike oluşturmasının ve farklı amaçlarla kullanılmasının önüne geçmiş oluyoruz. Ayrıca Ereğli’mizin estetik görünümünü de değiştirmiş oluyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün yürüttüğü bu çalışma vatandaşlarımızın da takdirini kazanıyor. Hemşehrilerimizin istek ve taleplerini de göz önüne alarak yaptığımız hizmetlerimize aynı çizgide devam edeceğiz. Daha modern daha yaşanabilir bir Ereğli için imkanlar ölçüsünde önemli hizmetleri şehrimize kazandırdık, kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.