Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artıran kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Posof'u Ardahan'a bağlayan deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yükseklikteki Ilgar Dağı geçidinde ise kar ve fırtına nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı belirtildi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santime ulaşırken, 25 köy yolu kar dolayısıyla kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Erzurum’un Tekman ilçesi eksi 21 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Türkiye genelinde gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’un Tekman ilçesi Hacıömer köyünde eksi 21.3 derece olarak ölçüldü. Bölgede ise gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 20, Ardahan'da 10, Kars'ta 13, Iğdır'da 4 ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü. Kar kalınlıkları ise Erzurum'da 25, Ardahan'da 15, Ağrı ve Kars'ta 10 santimetreye ulaştı.



Yetkililer, buzlanma ve don ile dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Ardahan ve çevresi, akşam saatlerinden itibaren ise Erzurum’un kuzey kesimleri ile Kars ve çevresinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Ardahan’ın kuzey ilçelerinde zaman zaman etkili olması bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Erzurum’da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte etkisini arttıran soğuk hava nedeniyle araçların akaryakıt deposu dondu. Vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta sorun yaşadı. Bazı vatandaşlar başka araçların akülerinden takviye yaparken, bazıları da tehlikeli olmasına karşın araçların depolarının altında ateş yaktı.