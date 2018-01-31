TEM Otoyolu Edirne İstikameti Celaliye mevkiinde bir kamyonun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kaza yapan aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.
TEM'de meydana gelen kaza trafiği kilitledi
31.01.2018 - 19:04 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 23:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu'na Celaliye Mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik durdu.
Etiketler : TEM,
540487 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/540487.aspx
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