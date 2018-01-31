Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya’da 152 yılda gözlemlenen Süper Kanlı Mavi Ay Tutulmasını binlerce kişi görüntüledi. En son 1866 yılında gözlemlenen doğa olayını Bursalılar da ilgiyle izledi. Bursa’nın tarihi mekanlarıyla özdeşleştirilerek çekilen Ay fotoğrafları kartpostalları aratmadı. Tophane surlarından başlayarak Ulucami, Yeşil Türbe ve Emirsultan Camii’nin bulunduğu tarihi güzergahta fotoğrafçılar Ay’ın en güzel halini görüntüleyebilmek için birbirleriyle yarıştı.