Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Tekinalp idaresindeki 06 AFC 912 plakalı minibüs, İstanbul istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Mehmet Aygün yönetimindeki 61 K 3205 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen minibüsün sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan Ahmet Gül olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kamyon sürücüsü Mehmet Aygün’ün ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, UMKE, AFAD ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen minibüste sıkışan Ahmet Gül’ün cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü Mehmet Aygün, kazanın nasıl olduğunu bilmediğini, minibüsün hızla kendisine çarptığını söyledi.

Kaza nedeniyle, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.