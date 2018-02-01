Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Narkotik madde arama köpeği ‘Şila’nın da yardımıyla yapılan aramada, aracın tabanına zulalanmış 87 paket halinde toplam 88 kilo 456 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan N.K. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Açıklamada, 1-31 Ocak 2018 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 22 operasyonda 349 kilo 215 gram eroin ile 12 kilo 173 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi.