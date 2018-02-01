Samsun'un Salıpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, aralarında esnaf ve memurların bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Samsun'da FETÖ operasyonu, 13 gözaltı var
01.02.2018 - 09:58 | Son Güncelleme: 01.02.2018 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 13 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : samsun,fetö,haberler,operasyon,
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