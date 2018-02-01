Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Salıpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, aralarında esnaf ve memurların bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.