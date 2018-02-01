Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika Üsküdar Trafik Kazası Haberi! İstanbul'da özel bir halk otobüsü, Üsküdar'da bulunan bir durağa daldı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, görgü tanıkları otobüsün süratli olduğunu söyledi.

Üsküdar'da bir halk otobüsü hızla önce bir otobüse çarptıktan sonra durağa daldı. Kazada durakta bekleyen üç kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü önce yol kenarındaki panolara çarptı. Ardından durakta bekleyen bir otobüse de çarpan otobüs daha sonra durağa daldı.Kazada durakta bekleyen üç kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gelirken, cadde tamamen trafiğe kapandı. Görgü şahitleri, otobüsün hıza geldiğini belirterek, "Önce panoya çarptı ardından duran otobüse çarptı. Daha sonra durakta bekleyen vatandaşlara çarptı. Üç kişi öldü "dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OTOBÜS DÜN HİZMETE GİRMİŞ

İstanbul Özel Halk Otobüsleri şirketi, bugün Üsküdar'da meydana gelen feci kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, kazayı yapan otobüsün dün hizmete girdiği ve yeni nesil bir araç olduğu belirtildi. Açıklama şöyle:

"Şirketimize bağlı olup, 13 numaralı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışmakta olan C-241 kod ve 34 VN 7071 plaka numaralı Özel Halk Otobüsü, bugün sabah saatlerinde Haydarpaşa Numune Hastanesinin arkasındaki Dr. Eyüp Aksoy caddesi üzerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak durağa dalmıştır.

Üsküdarda otobüs durağa girdi

Meydana gelen elim kaza da 3 vatandaşımız hayatını kaybederken birçok vatandaşımızda yaralanmıştır. Kaza sonrasında olay yerine intikal eden görevlilerimiz tarafından olay takibe alınmış olup, kaza nedeni araştırılmaktadır. Kazaya neden olan otobüs dün itibariyle (31/01/18) hizmete başlamış yeni nesil bir araçtır.

Elim kaza nedeniyle derin üzüntülerimizi ifade ederken vefat eden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret, ailesine ve akrabalarına baş sağlığı, yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."