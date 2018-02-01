Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Gönül’e ait olduğu öğrenilen depoda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangında, depoda bulunan eski eşyaların bir kısmı yanarak kül oldu. Yangından çıkan dumanların mahalleyi sarmasıyla olay itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının neden çıktığını tespit etmek için çalışma başlattı.