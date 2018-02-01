Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin deniz, İl Jandarma Komutanlığı çalışanlarının ise karada yasa dışı göçle mücadelesi aralıksız sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28-31 Ocak'ta Dikili ve Menderes ilçesi açıklarındaki 7 operasyonda 347, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri ise Dikili ve Bergama ilçelerinde Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 197 yabancı uyrukluyu yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yabancı uyruklulardan 376'sının Suriye, 69'unun Angola, diğerlerinin ise Afganistan, Eritre, Dominik Cumhuriyeti, Etiyopya, Gabon, Mali, Somali, Uganda, Cezayir, Orta Afrika, Kongo, Senegal, Gana ve Moritanya uyruklu oldukları tespit edildi.