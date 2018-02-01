Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin nüfusu, 2017’de bir önceki yıla göre, 995 bin 654 kişi artarak 80 milyon 810 bin 525 kişi olurken, erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi, kadın nüfus ise 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu.



Çorlu ilk sırada

Tekirdağ’ın nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 1 milyon 5 bin 463 kişi oldu. Buna göre Türkiye’de yaşayan 80 kişiden biri Tekirdağ’da yaşıyor. İlçelerde de nüfus artışı yaşanmaya devam ediyor. Çorlu ilçesinin nüfusu önceki yıla göre 6 bin 886 kişi artarak 260 bin 437 kişi oldu. Çerkezköy ilçesi 157 bin 931, Süleymanpaşa 196 bin 031, Kapaklı 112 bin 269, Ergene 60 bin 881, Malkara 52 bin 456, Saray 49 bin 180, Şarköy 31 bin 518, Hayrabolu 32 bin 035, Muratlı 28 bin 127, Marmaraereğlisi ise 24 bin 598 kişi oldu.



Trakya bölgesinde diğer illerden Edirne’nin nüfusu 406 bin 855 kişi, Kırklareli’nin nüfusu ise 356 bin 050 kişi oldu. Tekirdağ'ın nüfusunun, Trakya bölgesindeki diğer iki ilin nüfusunun toplamından 240 bin daha fazla olduğu tespit edildi.