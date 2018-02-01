Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının sürdürdüğü uyuşturucu madde ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar kapsamında son bir ay içerisinde yapılan operasyon ve uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli genelinde yapılan çalışmalarda 460 kilo 331 gram eroin, 7 gram 54 miligram afyonsakızı, 1 kilo 71,16 gram esrar, 6 gram kubar esrar, 81 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 kilo 104 gram metamfetamin, 216 adet extacy, 3 kök Hint keneviri ve 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Kocaeli Valiliği, uyuşturucu madde ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.