Edinilen bilgiye göre, Elâzığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP-C’ye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada 7 şüpheli belirlendi. Bugün eş zamanlı çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar, 1 adet kuru sıkı tabanca ve dijital deliller ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Elâzığ’da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı
01.02.2018 - 12:50 | Son Güncelleme: 01.02.2018 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : ELAZIĞ,dhkpc,gözaltı,
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