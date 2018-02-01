Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elâzığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DHKP-C’ye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada 7 şüpheli belirlendi. Bugün eş zamanlı çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar, 1 adet kuru sıkı tabanca ve dijital deliller ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.