Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde şoförünün hakimiyetini kaybettiği halk otobüsün durağa dalmasıyla üç kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan hemen sonra yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde otobüsün çarptığı başka bir otobüsün sürücüsü kazayı polis memuruna anlatıyor. Ardından bazı vatandaşların şoka girmiş vaziyette yerde oturduğu görülüyor. Öte yandan çok sayıda ambulansın da olay yerine geldiği görülüyor.