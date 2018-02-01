Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji’nin yaptığı kar yağışı uyarıları Artvin’de dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde başlayarak şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle Artvin merkezde 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Artvin’in Ardanuç ilçesinde ise 45, Şavşat'ta 54, Yusufeli’nde 6 olmak üzere toplam 73 köy yolu yağan kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Artvin'in Mersivan Dağı'na çıkmak için yola çıkan sürücüler kar nedeniyle yolda kaldı. Yolda kalan sürücülerin imdadına zincirler yetişti. İlerleyemediği için yol kenarına park eden araç sürücüleri ilerleyebilmek için çareyi zincir sarmakta buldu. Artvin İl Özel İdaresi tarafından kapalı köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.