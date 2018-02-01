Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezine bağlı Küçük Sütlücü köyüne aşı için giden sağlık ekibinin içinde olduğu 12 araç, kar yağışı ve tipiden dolayı Tepesu köyü mevkisindeki yolda mahsur kaldı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, arazili araçlar ve bir iş makinesi ile bölgeye gönderildi. Sağlık ekibi ve diğer araçlardaki vatandaşlardan oluşan 33 kişi, ekiplerce kurtarıldı. Kara saplanan araçlar da ekipler tarafından çekilerek güvenli alana alındı. İl Özel İdaresi Ekip Sorumlusu Mehmet Özdemir, gazetecilere, il genelinde kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirterek, "Şu an bütün bölgemizde tipi var. Biz de öncelikli olan ihbarları değerlendirip vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz." dedi.