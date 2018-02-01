Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı'nın 13’üncü gününde Afrın kırsalında PKK/PYD terör örgütü ile çatışmalar sürüyor. Çatışmalarda yaralanan 16 Özgür Suriye Ordusu askeri gün içerisinde Gülbaba Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralı ÖSO askerlerinin ilk müdahaleleri burada yapıldıktan sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.