Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, gezi amacıyla 5 arazi aracıyla Kaynaşlı-Abant arasında bulunan Sinekli Yaylası'na çıkan 12 kişi güzergahtan dönüşte ağaçların yola devrildiğini gördü. Geri manevra yaparak farklı bir yol kullanmak isteyen grup, bazı araçların kara saplanması nedeniyle bulundukları yerde mahsur kaldı. Durumu Düzce Safari Off Road (DÜSOF) Kulüp Başkanı Mehmet Albayrak'ı arayarak bildiren grup, yaklaşık 10 saat sonra kulüp üyelerinin bölgeye ulaşmasıyla kurtarıldı. Ağaçların kesilerek yoldan kaldırılmasının ardından 12 kişilik grup, kent merkezine getirildi. Kurtarılan kişilerin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı bildirildi.