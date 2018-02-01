Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop’ta bir süre AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten iş adamı Ahmet Ünal’a İstanbul Büyükçekmece’deki iş yerinde bir kişi tarafından muştalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu vücuduna aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Ünal, tedavi altına alındı. İstanbul’da mermer ve mezarlık işleri yapan Ahmet Ünal’ın iş yerlerindeki prefabrike ofisi 2016 yılında önce, vinçle çalınarak boş bir arazide parçalanmış, ardından da yaptığı yeni ofisi kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyl ile kundaklanarak yakılmıştı. O tarihte, isteklerini yerine getirmediği mezarlık mafyası tarafından saldırıya uğradığını iddia eden Ahmet Ünal, yaralanmasıyla sonuçlanan son saldırı ardından yaptığı açıklamada, daha önce koruma talebinde bulunduğunu ancak talebin kabul edilmediğini söyledi. Ahmet Ünal, “Öğlen saatlerinde iş yerine giderken elinde muşta olan bir saldırgan tarafından aniden saldırıya uğradım. Neye uğradığımı şaşırdım. Bir anda aldığım kalleşçe darbeler neticesinde burnum ve gözaltında kırıklar oluştu. Şu an hastane hastane geziyoruz. Saldırgan da kısa sürede yakalandı” dedi.