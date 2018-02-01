Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi’nde bir özel halk otobüsü durakta bekleyen bir otobüse çarptıktan sonra durağa daldı. Mustafa Erdoğan, Aygül Erdoğan ve Perihan Çelik kazada hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu’na getirilen cenazeler burada yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Aygül Erdoğan’ın cenazesi defnedilmek üzere Şile’ye götürülürken Mustafa Erdoğan’ın cenazesi yarın memleketi Elazığ’a götürüleceği öğrenildi.

“Üsküdar’a benim yanıma geliyordu”

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Erdoğan’ın kardeşi Mehmet Erdoğan, “Otobüs gelmiş, vurmuş, ölmüşler. Otobüsün çok hızlı olduğunu söylüyorlar Freni patladı diyorlar. Yokuş yukarı freni patlasa geri geri gelir. İleriye doğru gitmez. Bariyeri filan hepsini devirmiş. Neticede, takdiri ilahi diyeceğiz. En son iki gün önce görüştük. Üsküdar’a benim yanıma geliyordu. Ablam yurtdışından gelmişti. Hanımıyla onu ziyarete geliyordu. Hanımı da hasta şu an” dedi.