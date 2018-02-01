Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastanenin güvenlik kameralarına takılan görüntüde; Hürriyet muhabirinin, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine bir kediyi kendi soktuğu görülüyor. Hürriyet muhabiri, daha sonra hastanenin acil servisine soktuğu kediyi görüntüleyerek hastanede olağan bir görüntü gibi gösterip haberleştirerek büyük bir skandala imza attı.



"KEDİLER SEDYELERİN ÜZERİNDE"



Hürriyet'te 29 Ocak tarihinde yayınlanan "Hastanelerin durumu acillik!" başlıklı haberde Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde 'enfekte atık' kutusuna giren kedilerin hasta sedyelerine çıktığı iddia edilmişti. Haberde ayrıca İstanbul'daki hastanelerin acil servisleriyle ilgili yalan yanlış ifadelere yer verilmişti..



